Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником сохранения ЕС. Об этом он заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, передает БЕЛТА.

«Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Белоруссии. Европейский союз — это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть», — пояснил белорусский лидер.

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Говоря о желании Сербии вступить в ЕС, Лукашенко заявил, что сейчас Европе не до этого. По его словам, руководство ЕС пытается сохранить старых членов объединения. При этом Лукашенко поддержал стремление Сербии вступить в Евросоюз и пожелал Белграду «достойно пройти этот путь».

Президент Белоруссии выразил уверенность, что Сербия «всегда найдет счастье и в ЕС, и в ЕАЭС». «Поэтому мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с Европейским союзом, и с Евразийским экономическим союзом», — резюмировал политик.

25 ноября Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ускорить развитие отношений с ЕС, но без предварительных условий с европейской стороны. По его словам, Минск заинтересован в передовом опыте Евросоюза во многих сферах.

В июле этого года Лукашенко призвал ЕС укреплять двусторонние отношения. Белорусский лидер заявил, что в последние годы совместные проекты Белоруссии и ЕС развиваются наиболее эффективно, и поблагодарил европейские структуры за инвестиционную помощь стране. «Это нужно не только белорусам, но и европейцам», — подытожил глава республики.

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