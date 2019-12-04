Назван виновник распада «Грибов»

Создатель и фронтмен украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш назвал человека, ответственного за развал коллектива. Беседа с артистом опубликована на YouTube-канале «вДудь».

«Когда появилась группа, все захотели погреться об это. Kyivstoner — просто символом "Грибов" был для людей, Симптом — главный рэпер, речитатив, автомат, пушка просто. Я — продюсер. А тип в маске — о нем никто не говорил вообще. Просто тип в маске. Кое-кому не хватило света и тепла. А он, 4atty (Илья Капустин — прим. «Ленты.ру»), был "идейником"», — рассказал Бардаш.

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Музыкант отметил, что создатель группы «Метель» Ян Блок показал ему перед одним из концертов переписку с 4atty, в которой тот «сыпал на него максимальный ад». Бардаш потребовал от Капустина извинений, однако тот отказался. «Я говорю: "Не будешь — окей, тогда мы стопаемся"», — добавил он.

Бардаш отказался раскрывать содержание сообщений 4atty. Он отметил, что впервые раскрывает истинную причину распада «Грибов».

О скором окончании совместной деятельности «Грибы» объявили в конце августа 2017 года. Причин распада группы музыканты не раскрыли. В декабре того же года стало известно, что коллектив перестанет существовать с 2018-го из-за решения Бардаша заняться другим проектом. Песня «Грибов» «Тает лед» оказалась одной из самых популярных композиций 2017 года.

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