Назван скрытый смысл песни «Тает лед»

Солист и главный идеолог группы «Грибы» Юрий Бардаш рассказал, что их хит 2017 года «Тает лед» посвящен войне в Донбассе. Об этом он признался в интервью Юрию Дудю.

«Второй смысл — все хотят мира. Людей не обманешь. Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними государствами», — сказал он. При этом Бардаш не смог назвать Россию и Украину «братскими», потому что «Ваню Дорна за это просто разорвали на части».

Коллектив был основан в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила сингл «Тает лед» и клип на него. Музыкальное видео за несколько недель набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. На композицию было создано множество пародий.

«Тает лед» оказалась одной из самых популярных композиций 2017-го у российских пользователей iTunes.

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