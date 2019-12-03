Лидер «Грибов» рассказал о драках с певицей Луной и разрушивших брак наркотиках

Бывший фронтмен украинской хип-хоп-группы «Грибы», продюсер Юрий Бардаш в интервью Юрию Дудю рассказал о подробностях совместной жизни с исполнительницей Кристиной Герасимовой, известной как Луна. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

В ходе беседы журналист напомнил об интервью, в которых артистка признавалась, что была жертвой побоев со стороны бывшего мужа, на что музыкант заявил, что не бил возлюбленную. «Подруге надо просто оттолкнуться от моей головы и стать героиней. Но я же отец ее сына, которого я очень сильно люблю, и она это знает», — прокомментировал ситуацию Бардаш.

Позднее он добавил, что, находясь в браке, они с Луной дрались. Артист подчеркнул, что между «бить» и «драться» есть отличие. «Есть такое, что муж и жена — одна сатана. Народные пословицы — это наша мудрость. Это происходит. Я себя ангелом не считаю», — отметил экс-лидер «Грибов». Он добавил, что они с певицей употребляли наркотики, которые, по мнению продюсера, всегда приводят к разрушению отношений и психики.

«Бил — это Крис Браун Рианну бил. Когда у телки такие вот синяки, вот такое лицо», — продолжил Бардаш. На вопрос Дудя о том, давал ли он бывшей жене пощечины, музыкант ответил, что «что-то было». Он заявил, что женщина способна возвысить мужчину до уровня бога или превратить его в сатану. Музыкант добавил, что в жизни нет ничего запрещенного. Позднее Бардаш признался, что побои — проявление слабости.

Летом 2018 года продюсер заявил в Facebook, что его супруга Луна ушла от него к музыканту из ее коллектива Александру Волощуку. «C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью. Как ты, ******* [неразумный человек], не понял, что это камень, который она в меня кидает? Ты, мальчик, попал между двух огней костра большой любви, захотел влезть в семью, семь лет живем, сын у нас золотой, у нас и добро, и зло. Живем, как умеем», — написал Бардаш. Он признался, что сам изменял Луне, но это их «внутренние проблемы».

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