Лидер «Грибов» обвинил жену Луну в измене с еще одним музыкантом

Бывший фронтмен украинской хип-хоп-группы «Грибы», продюсер Юрий Бардаш заявил в Facebook, что его супруга Кристина Бардаш, известная как певица Луна, ушла от него к музыканту из ее коллектива Александру Волощуку. Позже пост, изобилующий нецензурными выражениями, угрозами расправы и оскорблениями, был удален.

«C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью. Как ты, ******* [неразумный человек], не понял, что это камень, который она в меня кидает? Ты, мальчик, попал между двух огней костра большой любви, захотел влезть в семью, семь лет живем, сын у нас золотой, у нас и добро, и зло. Живем как умеем», — написал Бардаш.

Продюсер отметил, что сам изменял Луне, но это их «внутренние проблемы». Бардаш объявил, что Волощук — «мыша», потому что музыкант закрутил роман с женщиной за его спиной.

Луна в комментариях к посту мужа поблагодарила всех за поддержку и понимание, предположив, что Бардаш писал пост под воздействием наркотических веществ. Там же отметился и Волощук, заявивший, что бывший лидер «Грибов», помимо постоянных измен, также избивал и унижал Луну.

Позже Бардаш опубликовал на своем YouTube-канале матерный клип, в котором спел о том, что в нем «кипит злоба». Луна в своем Instagram пообещала раскрыть подробности произошедшего, но только в беседе с видеоблогером Юрием Дудем.

Как все было на самом деле расскажу @yurydud ❤️ #лунанавсегда Фото опубликовано @kri_luna

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