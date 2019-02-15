Певица Луна рассказала о трудностях жизни с создателем группы «Грибы»

Певица Луна (Кристина Герасимова) раскрыла подробности своей личной жизни. Интервью с исполнительницей опубликовано на YouTube-канале The Flow.

Артистка рассказала о трудностях совместной жизни с бывшим мужем, продюсером и создателем группы «Грибы» Юрием Бардашем и поделилась информацией о новом избраннике. Луна призналась, что для нее в отношениях важно, когда люди не мешают друг другу, а вместе развиваются.

«Так вышло, что при всех бонусах моих предыдущих отношений что-то мешало нам обоим быть счастливыми», — сказала девушка, отметив, что они с бывшим супругом не знали, как совмещать ее карьеру и желание иметь совместных детей. При этом, по словам артистки, мешала ревность мужа.

Певица добавила, что работала над новой пластинкой «Заколдованные сны», вышедшей осенью 2018 года, совместно со своим новым возлюбленным музыкантом Александром Волощуком. Луна писала тексты, а Волощук занимался аранжировками. «Наверное, этот альбом — это отпечаток, для меня навсегда связанный с историей нашей любви», — подытожила исполнительница.

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Луна напомнила о своем желании стать героиней шоу Юрия Дудя «вДудь», но не для того, чтобы обсуждать свою личную жизнь, а чтобы поговорить о творчестве: «Я обязательно схожу к Дудю, но расскажу ему о более весомых и важных вещах, например, о каких-то музыкальных моментах и о творчестве, но для этого мне необходимо выпустить еще пару синглов».

Летом 2018 года Бардаш опубликовал скандальный пост в Facebook, в котором разоблачил любовников: «C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью. Как ты, ******* [неразумный человек], не понял, что это камень, который она в меня кидает? Ты, мальчик, попал между двух огней костра большой любви, захотел влезть в семью, семь лет живем, сын у нас золотой, у нас и добро, и зло. Живем как умеем». Продюсер отметил, что сам изменял Луне, но это их «внутренние проблемы».

Певица в комментариях к посту бывшего мужа поблагодарила всех за поддержку и понимание. Там же отметился и Волощук, заявивший, что бывший супруг певицы, помимо постоянных измен, также избивал и унижал ее.

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