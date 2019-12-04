Палата представителей США проголосовала против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в мероприятиях «большой семерки». Об этом сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 339 законотворцев, против выступили 71. В резолюции отмечается, что Россия не должна возвращаться в G7, «пока не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества».

Резолюция конгресса не имеет силы закона и, следовательно, не является обязательной к исполнению. Она носит рекомендательный характер.

17 октября в Белом доме заявили, что Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник. Там же отметили, что дискуссия о восстановлении формата G8 с участием России продолжается, но решение будет принято позже. В Кремле ответили, что с удовольствием рассмотрят приглашение, если оно поступит.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

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