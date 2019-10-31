В США выступили против присоединения России к «большой семерке»

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России в формате G7. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Альбио Сайреса.

По словам конгрессмена, после исключения России из G8 в 2014 году остальные страны договорились, что для возвращения она должна выполнять определенные условия. Однако российская сторона якобы не только не выполнила ни одного из них, но стала «более агрессивной» на Украине, а также «подорвала демократию» во многих странах, включая Соединенные Штаты.

Отмечается, что американская сторона будет против участия России до тех пор, пока «она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».

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