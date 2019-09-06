Возвращение России в G7 возмутило США

Американские конгрессмены выразили несогласие с предложением вернуть Россию в состав «Большой семерки» (G7). Соответствующий проект резолюции внесен на рассмотрение в палату представителей, его текст доступен на сайте Конгресса США.

Как отмечается, документ внес на рассмотрение член Демократической партии Альбио Сайрес. В настоящее время его изучает комитет по иностранным делам палаты представителей. В случае одобрения он будет поставлен на голосование.

В документе указывается, что палата представителей осуждает агрессивные действия России на Украине, поддерживает суверенитет и целостность последней, как и отстранение России от участия в саммитах G8.

Кроме того, нижняя палата американского парламента «призывает всех лидеров "Группы семи" выступить против возвращения России». Условиями для реадмиссии называются «прекращение оккупации всех суверенных территорий Украины, в том числе Крыма, и прекращение атак на демократии во всем мире».

Материалы по теме Дружба по расчету США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

О целесообразности участия России в «Группе семи» ранее заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, многие обсуждаемые на саммите вопросы касаются российской стороны, в частности, ситуация в Сирии.

Американский лидер также заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на следующую встречу, которая пройдет в США в 2020 году. СМИ писали, что из-за разногласий по вопросу возвращения Москвы Трамп поссорился с лидерами стран-участниц.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru