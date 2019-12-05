Невозмутимо пьющий пиво фанат стал мемом

@BleacherReport / Twitter

Поведение болельщика после падения на него защитника «Детройт Пистонс» Лэнгстона Гэллоуэя во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Милуоки Бакс» вызвало реакцию у пользователей сети. Видео появилось в Twitter-аккаунте Bleacher Report.

Мужчина сидел со стаканом пива в первых рядах, когда на него упал Гэллоуэй. Напиток расплескался, но фанат удержал стакан и продолжил пить пиво. Юзеры восхитились его невозмутимостью.

«Лучший атакующий алкоголик лиги», «Так и выглядит алко-баскетбол», «Ролик можно описать словами: "подержи-ка мое пивко"», «Лэнгстон мог бы и заплатить за пролитый напиток», — так описали видео пользователи.

Матч завершился победой «Милуоки» со счетом 127:103. Команда лидирует в Западной конференции НБА, «Детройт» занимает 11-е место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!