Отсидевший боец ММА высказался об отсидевших Кокорине и Мамаеве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Марат Балаев посчитал, что тюремный срок, который отсидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пошел им на пользу. Слова спортсмена приводит RT.

«Думаю, с Александром и Павлом не случилось ничего страшного. Посидели, подумали о жизни», — пояснил Балаев. Также он посчитал, что благодаря тюрьме футболисты остепенились. Кроме того, Балаев заявил, что их карьере это не просто не повредит, но поможет.

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«В какие-то моменты они сами будут себя останавливать, понимая, что в противном случае могут быть серьезные последствия», — сказал боец. Теперь Кокорин и Мамаев «немножко поумнели», и от них будет какая-то польза, подчеркнул Балаев.

В октябре 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве. Спортсмены стали фигурантами уголовных дел. После полугода в СИЗО они получили реальные сроки и отправились в колонию. В сентябре оба игрока вышли по условно-досрочному освобождению.

43-летний Балаев известен прозвищем Мотиватор. В 27-летнем возрасте он сел в тюрьму за ограбления квартир. За решеткой спортсмен провел 10 лет, после чего вышел и продолжил заниматься вольной борьбой. Сейчас он выступает в лиге ACA.

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