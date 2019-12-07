Запашный объяснил призыв «покрошить и переломать» матерящихся фанатов

Дрессировщик Эдгард Запашный объяснил свой призыв «покрошить и переломать» фанатов, матерящихся на стадионах. Пост он опубликовал в Instagram.

Запашный заявил, что в интервью, которое он дал изданию «Спорт день за днем», он разделил понятия «фанат-болельщик» и «ультрас». В отношении последних он и и предложил практиковать «жестокое обращение». Они, по мнению артиста, «крушат стадионы, угрожают жизни остальных болельщиков». Себя же Запашный назвал фанатом и большим поклонником футбола.

Интервью с дрессировщиком было опубликовано 6 декабря. «Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали», — заявил Запашный, говоря о поведении некоторых фанатов. В ответ на это болельщики московского «Спартака» вышли к стадиону «Открытие Арена» с баннером с цитатой из фильма «Ширли-мырли»: «Я этого п****а в цирке видел. Он там тигров "дрессировал"». Также они подали на Запашного заявление в СК.

Негодование Запашного вызвали оскорбления, которым подвергся нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард столкнулся с травлей со стороны фанатов во время матча сборной России против команды Сан-Марино. Нецензурная брань попала в трансляцию. После того как история получила широкую огласку, матерные скандирования с оскорблениями форварда повторились во время матча Российской премьер-лиги между «Спартаком» (бывшим клубом нападающего) и «Уралом».

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