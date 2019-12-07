«Миссис Земной шар» стала россиянка

Ксения Кривко из Кемерово получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин «Миссис Земной шар». Об этом сообщает РИА Новости.

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Финал конкурса «Миссис Россия 2019» состоялся 10 августа. За победу боролись 27 финалисток. 33-летнюю Екатерину Нишанову из Геленджика признали самой красивой замужней женщиной России. Ксения Кривко из Кемерова победила в номинации «Миссис Россия Globe». Титул «Mrs Russia Globe Classic» получила Лариса Китова из Нижнего Новгорода.

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