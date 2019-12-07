Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовая акция в Киеве накануне встречи «нормандской четверки» не является протестом против власти. Его слова приводит партия политика «Европейская солидарность» на своем сайте.

Порошенко объяснил, что призывает граждан выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) на акцию «Красные линии» для выражения поддержки Украине. «Для того чтобы Россия, Франция, Германия услышали — мы за эти "красные линии" не выйдем», — сказал он.

Политик также призвал президента Владимира Зеленского не считать катастрофой сценарий неудачных переговоров. «Ничего страшного. Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — отметил экс-глава государства и добавил, что сейчас позиции Киева сильнее, чем в 2014 году.

4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное обращение к гражданам с призывом выйти на митинг в преддверии «нормандского саммита». Ранее политические силы выдвинули Зеленскому ряд требований, в том числе не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства.

Акция «Красные линии» запланирована в воскресенье, 8 декабря. Встреча «нормандской четверки» пройдет в Париже в понедельник, 9 декабря.

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