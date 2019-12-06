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Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому советы по переговорам в преддверии встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Порошенко, украинской стороне стоит твердо придерживаться минских соглашений. Он также полагает, что «неотъемлемым элементом мирного урегулирования в Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН».

Политик считает, что самый важный совет, который он может дать Зеленскому, — это «никогда и ни в чем не доверять [президенту России Владимиру] Путину, не поддаваться на кагэбэшные манипуляции и заискивания».

Порошенко также предостерег Зеленского об обсуждения вопросов по поставкам газа, так как его могут заставить «сделать важные уступки в политическом треке в обмен на дешевый газ».

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о независимости после смены центральной власти. Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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