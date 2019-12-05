ЛНР обвинила Киев в желании «накалить атмосферу» перед «нормандским саммитом»

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) считают, что Киев «торопит события», планируя выборы в Донбассе на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ЛНР в подгруппе по политическому урегулированию Руслан Мирошник заявил, что таким образом украинская сторона стремится «накалить атмосферу перед нормандским саммитом».

«Сначала необходимо договориться о действительном наполнении "особого статуса", полномочиях депутатов и руководителей в его рамках, а уж потом решать, как избирать и кого избирать», — подчеркнул он и напомнил, что Киев еще даже не приступал к работе над изменениями в закон об особом статусе Донбасса.

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Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы в Донбассе могут пройти одновременно с местными выборами по всей Украине, которые состоятся 31 октября 2020 года. Ермак надеется, что вопросы обеспечения безопасности перед выборами, а также допуска к ним представителей украинских СМИ и кандидатов будут обсуждаться на саммите в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

Также Ермак заявил, что Украина готова провести конституционную реформу, согласно минским соглашениям, и предоставить Донбассу особый статус, но только после встречи «нормандской четверки» и продления действующего закона. При этом он подчеркнул, что киевские власти ограничат предоставление дополнительных полномочий региону вопросами децентрализации.

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