Украина назвала условия для переговоров с Донбассом

Украина предлагает поменять представителей Донбасса в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет «Украинская правда».

Он отметил, что на предстоящей 9 декабря встрече в «нормандском формате» Зеленский выдвинет также и другие условия для переговоров Киева с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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При этом украинские власти продолжат настаивать на расширении или замене представителей ДНР и ЛНР в составе ТКГ. «Раньше на этих территориях жили 6 миллионов человек, сейчас остались 1,5 миллиона. Другие уехали», — сказал Ермак, отметив, что многие переселенцы живут на подконтрольной Украине территории.

По его мнению, в состав ТКГ должны быть внесены изменения таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев. «Мы хотим, чтобы представителями [неподконтрольных Киеву] территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость — то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории», — заявил Ермак.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство самопровозглашенной республики готово вести прямой диалог с властями Украины ради достижения мира в Донбассе. По его словам, Донбасс последовательно выступает за продолжение переговоров в Минске.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

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