«Вулверхэмптон» довел беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей

«Вулверхэмптон» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 28-й минуте Диогу Жота вывел «волков» вперед. На 34-й минуте Ниль Мопе восстановил равенство, а через две минуты Дэви Проппер забил второй мяч «чаек». В концовке первого тайма Жота оформил дубль. Во второй половине игры зрители не увидели голов.

«Вулверхэмптон» довел серию без поражений в АПЛ до 11 матчей подряд. В активе команды 24 очка, команда находится на шестом месте в турнирной таблице. «Брайтон» набрал 19 очков и находится на 12-й строчке.

В следующем туре «Брайтон» 16 декабря на выезде встретится с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптон» днем раньше на своем поле примет «Тоттенхэм».

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