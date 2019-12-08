Девочка едва не умерла из-за веганского бургера

В Великобритании двухлетняя девочка Либби едва не умерла от анафилактического шока после того, как съела веганский бургер, пишет издание Daily Mail.

Проявившиеся у ребенка симптомы сначала были похожи на аллергическую реакцию на орехи, из-за чего врачи решили, что девочка съела слишком много арахиса. Однако родители Либби были уверены, что приступ спровоцировало небольшое количество йогурта на завтрак.

Результаты анализа на аллергены показали, что Либби стало плохо не из-за орехов. Причиной оказался гороховый протеин — концентрированная смесь белков, получаемая из желтого гороха.

Протеин из бобовых часто добавляют в еду для веганов, также из него делают подобие фарша, но без мяса. Оказалось, что при аллергии на арахис такую же реакцию может вызвать и гороховый протеин, однако производители не всегда указывают наличие смеси в составе продукции.

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