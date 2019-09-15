Одобрено первое лекарство от аллергии на арахис

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило эффективность первого лекарства от аллергии на арахис. Об этом сообщает издание Science.

Препарат, известный как AR101, может уменьшить аллергические реакции у предрасположенных к ним людей, которые случайно употребили арахис. Пациентам предлагается принимать таблетки с содержанием арахисового белка, постепенно увеличивая дозу. В результате организм должен привыкнуть к нему.

Новое лечение практикуют 200 аллергологов в США. Врачи дают пациентам калиброванные дозы арахисовых продуктов. Уточняется, что люди могут принимать лекарство дома самостоятельно. Сообщается, что лечение носит экспериментальный характер и всем пациентам, принимающим препарат, придется носить с собой адреналин на случай, если возникнут симптомы аллергии.

Разработкой препарата занималась компания Aimmune Therapeutics с 2011 года. Тогда правительство выделило организации 3,5 миллиона долларов на поддержку исследований в области пищевой аллергии.

Симптомы аллергической реакции на арахис могут включать зуд, крапивницу, экзему, отеки лица, чихание, астму, боль в животе, снижение артериального давления, остановку сердца и анафилаксию. Точная причина появления аллергии неизвестна. Людям, страдающим аллергией на арахис, врачи предлагают избегать его употребления. При тяжелых признаках аллергии в организм человека вводят адреналин с помощью инъекции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



