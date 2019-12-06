Происхождение известных продуктов стало открытием для миллениалов

Русскоязычные пользователи-миллениалы в Twitter удивились, узнав, как выглядят привычные им растительные продукты в сыром виде. Волну интереса спровоцировали недавние посты, посвященные бергамоту.

Выяснилось, что большинство юзеров не знали о происхождении и внешнем виде известных им растений. «Ладно, с бергамотом разобрались, теперь КУНЖУТ!» — заявил пользователь Kamiroi, опубликовав фотографию стручков с семенами.

— Ситечко для мыслей (@Kamiroi) 03 декабря 2019, 20:30

Большинство комментаторов удивились внешнему виду растения. «Я думал, кунжут на булочках растет», — пошутил один из них. «Ладно, с кунжутом разобрались, теперь ГРЕЧКА», — заявил пользователь kucheereenko, сопроводив пост снимком.

— Дмитрий , но не Дюжев (@kucheereenko) 04 декабря 2019, 05:14

«Насколько я помню, я в детстве не раз видел гречиху, и каждый раз задавался вопросом, не этот ли цветочек мы едим на ужин» — вспомнил braindedd_yoch. Еще одна комментаторша опубликовала фото зеленых стручков ванили. Тред также пополнился снимками растущего в земле арахиса и плодов какао. Многие пользователи вспомнили, что были поражены, впервые увидев, как растет кешью.

— Три совы в плаще (@nedomaneori) 04 декабря 2019, 15:02

Ряд юзеров отреагировали на открытия других шутками. Они саркастически замечали, что это «миллениалы открыли энциклопедию». «Так и до клитора дойдем», — поиронизировал пользователь Prikhodko_Ev.

Ранее пользователи сети удивились, узнав, как выглядит бергамот. Фраза «мне 27 лет, а я только сейчас узнала, как выглядит бергамот» стала мемом.

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