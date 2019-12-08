Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе

Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах. Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказал агентству директор мероприятия Андрей Сенников, обнаженные тела прикрывали временно и лишь на двух картинах, но на размещенных в социальных сетях снимках видно, что заклеенных картин было больше. Фото с выставки опубликовал, в частности, екатеринбургский журналист Вячеслав Земляников. По состоянию на 8 декабря листки бумаги с картин сняли.

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«Свобода, — написал Земляников на своей странице в Facebook. — Организаторы сами же и велели художникам немедленно "раздеть" голые картины обратно. Еще вчера. И ничего, что "категория 0+" и вчера, и сегодня тут носится в огромном количестве».

Андрей Сенников в свою очередь пояснил, что интимные места прикрывали по просьбам родителей с детьми. «У каждого родителя свое чувство цензуры, — отметил он. — Никаких конфликтов не было. Картины же никто не убирал».

Ранее в декабре в Национальной портретной галерее Лондона увековечили обнаженного рэпера. На снимке, сделанном фотографом Марком Мэттоком, полуголый Stormzy (Стормзи, настоящее имя — Майкл Эбеназер Кваджо Омари Овуо-младший) с короной из букв HITH (Heavy Is the Head, название грядущего второго альбома рэпера) держит в руках бронежилет с британским флагом. Автором бронежилета выступил уличный художник Бэнкси.

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