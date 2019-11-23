Блогера заблокировали после появления обнаженных ягодиц в его стриме

Платформа Twitch временно заблокировала аккаунт популярного канадского стримера Pokelawls после того, как во время трансляции он показал обнаженные ягодицы другого мужчины. Об этом пишет Dexerto.

«Меня забанили на Twitch на 72 часа, показал голые ягодицы какого-то парня из 1980-х годов», — рассказал Pokelawls в Twitter. Он добавил, что некоторые спонсоры перестали сотрудничать с ним, из-за чего он потерял деньги.

Стример не уточнил, какой именно кадр из трансляции вызвал недовольство сервиса, однако журналисты предположили, что речь идет об отрывке из видео на песню Secret Enchanted Broccoli Forest музыканта The Babe Rainbow.

Во время одного из своих предыдущих стримов Pokelawls смотрел этот ролик вместе со зрителями трансляции. В начале видео присутствует сцена, во время которой пара идет к океану, при этом видны обнаженные ягодицы мужчины. Согласно политике Twitch, во время трансляций демонстрация интимных мест запрещена.

Ранее Twitch заблокировал аккаунт другой популярной блогерши, Кэтлин Сирагузу (Kaitlyn Siragusa), известной как Amouranth, за слишком откровенный наряд, в котором она появилась в одной из трансляций. Во время стрима ее платье приподнялось на несколько секунд, из-за чего ненадолго оголились ее гениталии.

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