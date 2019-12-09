Власти Подмосковья рассказали о выделенных на поддержку бизнеса миллионах

На поддержку разных проектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с начала года было выделено более 834 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в понедельник, 9 декабря.

«Это и компенсация в части затрат на промышленное оборудование при строительстве новых предприятий, поддержка социального предпринимательства, поддержка фермерских хозяйств», — рассказал Хромов на форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье».

Он помнил также, что на территории области функционируют 12 центров «Мой бизнес», где предприниматели могут получить консультации специалистов, а также все необходимые услуги для начала деятельности.

Хромов добавил, что со временем таких центров станет больше.

В августе сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса подали более 100 заявок на финансовую поддержку. Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил развеивать эту сферу, а также оказывать поддержку начинающим бизнесменам.