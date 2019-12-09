Китай рассказал о счастливых мусульманах в лагерях

Китайские власти заявили, что мусульмане, проходящие переобучение в специальных лагерях, счастливы. Об этом рассказал глава Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Шохрат Закир, сообщает The Independent.

«Благодаря китайскому правительству, уйгуры могут найти работу и улучшить качество своей жизни», — отметил он. Закир добавил, что КНР будет продолжать работу над политическим перевоспитанием местных мусульман в лагерях СУАР.

По словам политика, перемещение по территории «центров переподготовки» свободное, и уйгуры всегда могут уйти оттуда. Саму программу обучения он охарактеризовал как «обычные и открытые образовательные тренинги».

Однако уйгурские активисты отрицают эти заявления. «Раз так, почему моя сестра до сих пор не вернулась домой?» — цитирует The Independent одного из мусульман. В статье отмечается, что некоторые уйгуры, которых забрали в подобные лагеря, уже несколько лет как считаются пропавшими без вести.

Материалы по теме Будущее рядом Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине

4 декабря палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который может привести к введению санкций против властей Китая, ответственных за работу «лагерей перевоспитания».

В ноябре было опубликовано несколько секретных документов Компартии Китая, связанных с перевоспитанием мусульманских меньшинств в СУАР. В них также содержатся секретные личные указания председателя КНР Си Цзиньпина.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. В Пекине же существование лагерей объясняют профилактикой террористической деятельности в регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru