Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час. Это больше, чем в США, Бельгии, Франции, Швеции и Норвегии, хотя и по-прежнему меньше, чем в Европе в среднем (9,7 цента).

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Ранее Минэнерго сообщило, что электроэнергия для промышленности в России обходится в 3,5 цента. Однако, как указывают в объединении, анализ ведомства был построен на базе восьми предприятий с очень высоким потреблением, которые подключены к магистральным сетям и имеют низкие тарифы на услуги по передаче. Данные по ним сравнивали со статистикой европейских предприятий, которые потребляют в 100-200 раз меньше электроэнергии. Кроме того, Минэнерго использовало прошлогоднюю статистику по Европе, хотя свежая информация уже доступна, и она говорит о снижении стоимости электроэнергии.

В ведомстве указали, что использовали статистику, которая была в наличии на момент депутатского запроса, не учитывали в стоимости электроэнергии НДС и оперировали данными восьми компаний лишь потому, что их спрашивали о промышленности.

Эксперты указывают, что высокие тарифы на электроэнергию для промышленности связаны с тем, что предприятия своими платежами «компенсируют» низкие тарифы для населения. В западных странах обратная картина. Например, в США домохозяйства платят почти в два раза больше промышленности, а в странах Евросоюза в среднем — почти в три раза.

Ранее сообщалось, что самая доступная в России электроэнергия для населения в Иркутской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В этих регионах жители могут купить больше всего электроэнергии на среднюю зарплату. Лидирующее место Иркутской области объясняется тем, что там самые низкие в России тарифы.

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