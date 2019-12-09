Отсидевший в США российский хоккеист устроил кулачный бой во время матча

Капитан омского «Авангарда» Вячеслав Войнов вступил в кулачный бой с нападающим казанского «Ак Барса» Михаилом Глуховым во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось в Twitter омичей.

Драка между игроками произошла в третьем периоде. Глухов провел силовой прием против соперника, после чего Войнов развязал потасовку. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 3:0.

«Ак Барс» лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 36 матчах. «Авангард» занимает второе место (50 очков в 37 встречах).

В 2014 году Войнова признали виновным в домашнем насилии на супругой. Он получил тюремный срок на 90 дней в США.

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