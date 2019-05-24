Клуб НХЛ отказался от отсидевшего россиянина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» на своем сайте объявил, что российский защитник Вячеслав Войнов не будет выступать за команду, несмотря на сокращение его дисквалификации до середины сезона-2019/2020.

Накануне арбитражный судья НХЛ постановил отстранить Войнова на весь следующий сезон, однако учел, что россиянин пропустил 41 игру регулярного чемпионата-2018/19. Поэтому защитник сможет вернуться на лед в середине следующего сезона. Несмотря на это, «Кингс», которым принадлежат права на Войнова, не рассчитывают на игрока.

«Нам нужно понять, как решение арбитража повлияет на наши планы на игрока, и рассмотреть возможные варианты в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Войнов не играет в НХЛ с 2014 года. Тогда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии над будущей супругой. Россиянина признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. Позднее обвинения в насилии были с него сняты.

В апреле 2018 года защитник, к тому моменту ставший олимпийским чемпионом в составе сборной России, решил вернуться в НХЛ. Из-за дисквалификации он полностью пропустил сезон-2018/2019.

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