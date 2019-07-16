Отсидевший в США хоккеист прокомментировал возвращение в Россию

Российский защитник Вячеслав Войнов в интервью YouTube-каналу клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» прокомментировал подписание контракта с командой.

Войнов заявил, что переход не стал для него неожиданным. «Североамериканская система [главного тренера] Боба Хартли — это большой плюс, потому что я наблюдал за "Авангардом", их схемой, как все происходит в клубе вокруг хоккея. Это то, что мне нужно!» — отметил он.

О переходе Войнова в «Авангард» стало известно 13 июля. По информации «Спорт-Экспресса», он заключил договор на один год. За этот период хоккеист получит 70 миллионов рублей.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс», которому принадлежали права на Войнова, в мае отказался от него. Россиянин не играл в НХЛ с 2014 года, когда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии.

Хоккеиста признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, он получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА.

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