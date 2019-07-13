Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Новак Джокович
Матч окончен
6
:
2
4
:
6
6
:
3
6
:
2
Роберто Баутиста-Агут
Уимблдон (м)
Рафаэль Надаль
Матч окончен
6
3
:
7
7
6
:
1
3
:
6
4
:
6
Роджер Федерер
Уимблдон (м)
Арсенал
Тула
Матч окончен
1:1
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Серена Уильямс
Матч окончен
2
:
6
2
:
6
Симона Халеп
Уимблдон (ж)
Урал
Екатеринбург
Матч окончен
3:2
Уфа
Уфа
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Спартак М
Москва
Матч окончен
1:0
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Крылья Советов
Самара
Завтра
Начало в 16:30 (МСК)
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Ахмат
Грозный
Завтра
Начало в 21:30 (МСК)
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Последние новости
Украина признала невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Шац охарактеризовал отношения с Лазаревой
Гол в добавленное время принес «Спартаку» победу над новичком РПЛ
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
В Москве обратили внимание на «подозрительное» объявление 
Зеленский попросил главу фискальной службы Украины уволиться
Боец MMA поймал подозреваемого в угоне на удушающий прием
Задержанный по делу о наркотиках журналист из Ингушетии рассказал о пытках
Новости партнеров

Отсидевший в США российский хоккеист подписал многомиллионный контракт на родине

Перейти в «Мою Ленту»
Вячеслав Войнов

Российский защитник Вячеслав Войнов подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Войнов заключил договор на один год. За этот период он получит 70 миллионов рублей. Официально о сделке пока объявлено не было.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс», которому принадлежали права на Войнова, в мае отказался от него. В целом же россиянин не играл в НХЛ с 2014 года. Тогда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии над будущей супругой.

Россиянина признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, он получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. Позднее обвинения в насилии были с него сняты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Войнов подписал однолетний контракт с "Авангардом". Зарплата - 70 миллионов рублей
Клуб НХЛ отказался от отсидевшего россиянина
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Другие материалы рубрики
Спорт00:05Сегодня
Карлос Роа

«Люди говорят, я заставил их рыдать»

Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
21:02Сегодня

Гол в добавленное время принес «Спартаку» победу над новичком РПЛ

19:29Сегодня

Боец MMA поймал подозреваемого в угоне на удушающий прием

16:04Сегодня

Девушку-бойца затрясло от истощения на взвешивании перед турниром UFC

Спорт00:0420 июня

Самый страшный раунд

Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
18:38Сегодня

Серена Уильямс прокомментировала разгром в финале Уимблдона

17:18Сегодня

Серена Уильямс разгромно проиграла в финале Уимблдона

10:25 9 июля

Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки

Спорт00:0512 июля

«Подумаем о титулах потом»

Большие клубы провалились в АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — проблемы
14:30Сегодня

Российская синхронистка победила на чемпионате мира

13:05Сегодня

Два российских теннисиста впервые за девять лет войдут в десятку лучших в мире

18:15 8 июля

Появились подробности гибели 20-летней российской гандболистки

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
Мать подозреваемого в убийстве стюардессы рассказала о ласковом характере сына
В Крыму оценили намерение Зеленского взять пример с Путина
В РПЦ объяснили желание подружиться с анимешниками и веганами
Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Турция вновь вторглась в Ирак
В Анкару привезли новую партию С-400
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Задержанный в Уругвае россиянин помогал «кокаиновому королю» под угрозами
Трамп намерен уволить главу нацразведки
Оказавшегося в центре секс-скандала миллиардера обвинили в подкупе свидетелей
Все материалы
Бывший СССР
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»
Вместо разговора россиян и украинцев получился бенефис забытых актеров
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Чернобыль золотой
Зеленский решил заманить иностранцев в зону отчуждения и заработать
Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе
Украина признала невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета
Главу Одесской области выберут на конкурсе
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Россия согласилась удовлетворить обиженную Белоруссию
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Россияне признались в любви к роскошным подделкам
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Все материалы
Силовые структуры
«Первый и последний раз вы меня видите»
В этой тюрьме сидят самые страшные убийцы России. Сбежать отсюда невозможно
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Тетке избитой девочки в Ингушетии предъявили обвинения
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе
Появились подробности расстрела полицейских в российском городе
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом
Определена норма здорового сна
Гидрометцентр России объяснил неспособность прогнозировать потопы
Названа дата запуска российско-немецкого космического телескопа
Все материалы
Спорт
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Гол в добавленное время принес «Спартаку» победу над новичком РПЛ
Отсидевший в США российский хоккеист подписал многомиллионный контракт на родине
Боец MMA поймал подозреваемого в угоне на удушающий прием
Серена Уильямс прокомментировала разгром в финале Уимблдона
Серена Уильямс разгромно проиграла в финале Уимблдона
Российская синхронистка победила на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Движение вверх
Пионер русской фотографии и кино попал под репрессии, но стал классиком
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
Дэвид Ковердейл «Хотели нас поиметь? Получите!»
Дэвид Ковердейл — о Великом Духе, жизни после смерти и группе Deep Purple
Теодор КурентзисПермская опера потеряла Теодора Курентзиса
Дирижер с мировым именем больше не работает в Перми. Почему это произошло?
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Все материалы
Интернет и СМИ
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
Задержанный по делу о наркотиках журналист из Ингушетии рассказал о пытках
Ситтель записали во враги Украины вслед за Малаховым
Парень «надел» на ноги автомобили ради интернет-флешмоба
Российский депутат настоял на покаянии авторов мема с его участием
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Меган Маркл завернула сына в недорогой плед
Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов
Грузинские виноделы ополчились на оскорбившего вино гендиректора «Рустави 2»
58-летняя модель решила сняться в купальнике для легендарного журнала
Все материалы
Путешествия
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
На Канарских островах туристам запретили посещать пляжи из-за медуз
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Россияне предпочли дешевые перелеты удобным
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Инженер из Подмосковья всю жизнь обходился без половины мозга
Осиротевшая обезьяна десять лет лечилась от депрессии
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Пассажирка метро разделась ради места
Все материалы
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Самые редкие автомобили в России выставили вместе
Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»
Длительный тест Lada Granta Liftback
Чапаев и пустота: первые впечатления от обновленной Lada Granta
Вспоминаем историю легендарного VW Beetle
Как крошечный автомобиль завоевал весь мир и превратился в культовую модель
Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей
Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач
Дизельный Mercedes-Benz C-Class оказался «чище» электрокара
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья
Ипотека станет не нужна
Обвиненный в секс-торговле детьми миллиардер предложил дом в обмен на свободу
России предрекли резкое падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы