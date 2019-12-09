Названы условия восстановления РУСАДА

Во Всемирном антиодопинговом агентстве (WADA) назвали условия для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в понедельник, 9 декабря, передает «Интерфакс».

РУСАДА будет восстановлено через четыре года, если сможет продемонстрировать независимость своей работы и соответствие мировым стандартам.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.

Тогда же РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора российского агентства Маргарита Пахноцкая признала, что решение было ожидаемым.

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