Британская армия вернет медали ветерану-бисексуалу

Министерство обороны Британии принесло извинения и вернет награды ветерану, выгнанному из армии в 1993 году из-за бисексуальной ориентации. Об этом сообщает таблоид Mirror.

Согласно заявлению ведомства, с военно-морским радистом Джо Озалисом «поступили так, как было бы неприемлемо сейчас, и за это мы приносим извинения». Там же британская армия признает: «Политика в отношении гомосексуальных военнослужащих была неверной, дискриминирующей и несправедливой по отношению к затронутым ею личностям».

Сейчас Озалису 68 лет. Он станет первым из многих, кто получит обратно свои награды после того, как их отняли из-за существовавшего до 2000 года запрета на службу в армии для лиц нетрадиционной ориентации. В течение почти 30 лет он вел тяжбы с государством, требуя вернуть ему медали. На следующей неделе ему вернут их на торжественной церемонии.

Его лишили наград за участие в Фолклендской войне и службу в Северной Ирландии, а также оставили без обеспечения, которое полагается ветеранам за заслуги, и выгнали со службы с формулировкой «за нанесение вреда порядку и военно-морской дисциплине».

«Меня заставили чувствовать, что я отвратителен», — рассказал Озалис журналистам и добавил, что хочет, чтобы «другие ЛГБТ-ветераны знали, что они не одни и что все мы заслуживаем признания».

Как сообщает издание, британские власти планируют пойти дальше и возместить ущерб всем военнослужащим, пострадавшим от существовавших ранее законов.

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