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Лишившая российского хоккеиста работы жена ответила на критику

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Канадская модель Лорен Щербак, жена российского хоккеиста Никиты Щербака, в Instagram ответила на критику в свой адрес со стороны президента омского «Авангарда» Максима Сушинского. Текст ее сообщения приводит Sport24.

Щербак заявила, что социальные сети — часть ее работы, поэтому она выкладывает туда фото своей повседневной жизни. Она отказалась признавать, что разрушила карьеру мужа, и отметила, что ведет здоровый образ жизни, к которому призывает хоккеиста.

30 ноября Сушинский объяснил, почему клуб расторг контракт с Щербаком. Он заявил, что на хоккеиста негативно повлияла эффектная жена, которая соблазняла его походами в рестораны и клубы.

«Авангард» расторг контракт с нападающим в конце октября. Щербак перешел в клуб летом 2019 года из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс».

Хоккеист познакомился с Лорен в Монреале, когда играл за «Монреаль Канадиенс». Они поженились летом этого года.

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