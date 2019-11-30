Эффектная жена лишила российского хоккеиста работы

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в эфире «Радио-Сибирь» объяснил, почему клуб расторг контракт с российским нападающим Никитой Щербаком.

Сушинский заявил, что на хоккеиста негативно повлияла жена, канадская модель Лорен Щербак. «Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить», — отметил он.

Президент «Авангарда» добавил, что дал Щербаку шанс исправиться. В этом случае омская команда рассмотрит вариант с возращением игрока.

«Авангард» расторг контракт с нападающим в конце октября. Отмечалось, что соглашение расторгнуто по согласию обеих сторон. Щербак перешел в «Авангард» летом 2019 года из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс».

Хоккеист познакомился с Лорен в Монреале, когда играл за «Монреаль Канадиенс». Они поженились летом этого года.

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