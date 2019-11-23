Белорусский хоккеист избил беременную жену

Белорусский хоккеист Юрий Елисеенко избил беременную жену. Об этом сообщает «КП».

По информации издания, 35-летняя женщина попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Врачи обнаружили у нее кровоподтеки на руках и животе. По словам пострадавшей, травмы ей нанес муж. Отмечается, что ушибы были опасны для здоровья ребенка, однако сейчас угрозы выкидыша нет.

Материалы о произошедшем находятся в прокуратуре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Елисеенко.

Елисеенко выступал за ряд белорусских и российских клубов. В составе сборной Белоруссии в 2007 году участвовал в первом дивизионе чемпионата мира среди юниоров до 20 лет. Последний раз на профессиональном уровне хоккеист выступал в 2014 году.

В январе 2018 года хоккеисты омского «Авангарда» устроили массовую драку на новогоднем корпоративе. Жена одного из спортсменов попыталась разнять мужчин, однако получила удар в лицо.

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