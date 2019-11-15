Поцелуи с футболистами довели жену тренера до скандала

Жену главного тренера футбольной команды Университета Флориды Меган Маллен раскритиковали за эмоциональное общение с игроками. Об этом сообщает Inside Edition.

По информации издания, Маллен перед каждым матчем общается с командой, обнимает и целует некоторых игроков. Супруга тренера также оставляет у их шкафчиков записки с напутствиями перед матчами. Многие пользователи Twitter посчитали поведение женщины «непочтительным и вызывающим».

Кроме того, спортивная журналистка Кэррон Филлипс обвинила Маллен в сексуальных домогательствах к футбольной команде. «Мы считаем неправильным, когда девушек целуют прилюдно незнакомцы, то же мы не должны позволять и женщинам», — заявила она.

В июне полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку Владу Щеглову после победы над командой Сербии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Тогда пользователи соцсетей посчитали поведение хавбека бестактным и непрофессиональным.

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