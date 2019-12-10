Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 10 декабря.

По словам Пескова, эту тему на полях «нормандского саммита» в Париже обсудили президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. В беседе также приняли участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и его украинский коллега, уточнил представитель Кремля.

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Песков отметил, что лидеры стран договорились продолжить общение по газовому спору. Он также добавил, что российская сторона последовательно выражает свою позицию.

Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что в ходе двусторонней встречи с российским коллегой ему удалось «разблокировать» дальнейшие детали обсуждения, такие как «возможность, формат, объем, цена».

Между тем Владимир Путин, комментируя переговоры, вспомнил детский стишок, после чего предложил Украине газ на 25 процентов дешевле нынешней цены.

Транзитное соглашение между странами истекает 31 декабря.

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