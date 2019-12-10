На Украине заговорили о скорой «газовой войне»

Если Украине не удастся заключить газовый договор с Россией до конца года, то может начаться «газовая война». Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киев продолжит договариваться о газе и полностью готов к противостоянию. «Наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража», — указал он, добавив, что газопровод «Северный поток-2» еще не достроен, что дает Украине дополнительные аргументы.

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Действующее соглашение на транзит газа истекает в декабре этого года. Если стороны не договорятся до этого срока, то Украина начнет отбирать поставляемый в Европу газ в свои хранилища.

9 декабря этот вопрос обсуждался в ходе переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Стороны не договорились до каких-либо конкретных решений, но Зеленский утверждает, что лидерам удалось «разблокировать» детали будущих контрактов, такие как «возможность, формат, объем, цена».

Также украинский лидер намекнул, что Россия согласилась отдать почти три миллиарда долларов долга, который возник после решения Стокгольмского арбитра. В свою очередь Путин предложил Украине газ на 25 процентов дешевле, чем она покупает сейчас. Киев до этого не раз отмечал, что готов взять долг газом.

Самые громкие газовые войны между Россией и Украиной имели место в начале 2006-го и 2009 годов. Тогда Москва с 1 января ограничивала поставки и в итоге добивалась для себя приемлемых условий по тарифам на транзит и стоимости газа для Украины. Нынешняя ситуация отличается тем, что с 2016 года Украина не покупает российский газ напрямую.

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