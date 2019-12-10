В России отреагировали на слова премьера Украины о скорой «газовой войне»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пытается шантажировать своих оппонентов, говоря о скорой «газовой войне». Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя заявление главы украинского правительства, пишет RT.

Ананских напомнил, что вместо так называемой газовой войны есть договор, срок которого истекает 31 декабря. «Стороны либо найдут взаимовыгодные пути, включая новый контракт, либо нет», — сказал парламентарий.

По его словам, каждая страна будет «жить в новых реалиях» в случае отсутствия нового контракта. При этом, как отметил Ананских, позиция России в данном случае сильнее, поскольку, кроме Украины, остальные страны в той же мере получают российский газ. «Украинская сторона, безусловно, слабее, потому что любой газ, кроме российского, будет априори дороже», — резюмировал депутат.

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10 декабря Гончарук заявил, что если Украине не удастся заключить газовый договор с Россией до конца года, то может начаться «газовая война». По его словам, Киев продолжит договариваться о газе и полностью готов к противостоянию.

Действующее соглашение на транзит газа истекает в декабре этого года. Если стороны не договорятся до этого срока, то Украина начнет отбирать поставляемый в Европу газ в свои хранилища. 9 декабря этот вопрос обсуждался в ходе переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Стороны не договорились до каких-либо конкретных решений, но Зеленский утверждает, что лидерам удалось «разблокировать» детали будущих контрактов, такие как «возможность, формат, объем, цена».

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