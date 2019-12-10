Не прошедший фейс-контроль россиянин расстрелял охранника клуба и попал на видео

Не прошедший фейс-контроль мужчина расстрелял охранника в ночном клубе Краснодара. Видео инцидента во вторник, 10 декабря, публикует Telegram-канал 112.

Ка кадрах видно, как мужчина, которого не пустили в заведение, достает травматический пистолет и на глазах у толпы людей несколько раз стреляет в охранника. После этого он скрылся с места происшествия, а раненого экстренно госпитализировали, в больнице у него диагностировали ушиб мозга, черепно-мозговую травму и огнестрельные раны лица и тела.

Стрелявшего в него задержали на следующий день, им оказался 28-летний приезжий из Чечни. Мужчина признался в совершении преступления, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru