Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС во вторник, 10 декабря.

«Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение. Далее туда вошел [президент Франции Эммануэль] Макрон и пригласил их на продолжение нормандского формата», — рассказал Песков.

Он уточнил, что во время общения без переводчиков лидеры государств обсуждали вопросы двусторонних отношений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!