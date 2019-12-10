Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням. Соответствующее видео на YouTube разместил канал «ВоенТВ Беларуси».

Как сообщается в ролике, таким образом белорусские танкисты и саперы отработали прорыв обороны условного противника.

Материалы по теме Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США

В декабре пользователь AnassMedia8 выложил в Twitter снимки с учениями в Марокко, где российский танк Т-72Б поупражнялся совместно с китайским МВТ-2000 (VT1A), французским тяжелым бронеавтомобилем AMX-10RC и американской самоходной артиллерийской установкой M109A5.

В феврале администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин в интервью «Российской газете» назвал модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года «танком для бедных». Позднее в том же месяце военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 — «танк для нищих».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!