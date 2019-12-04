Российский Т-72Б сразился с китайским МВТ-2000

На учениях в Марокко российский танк Т-72Б поупражнялся совместно с китайским МВТ-2000 (VT1A), французским тяжелым бронеавтомобилем AMX-10RC и американской самоходной артиллерийской установкой M109A5. Соответствующие фотографии выложил в Twitter пользователь AnassMedia8.

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Целью учений называется «поддержание высокого уровня боевой готовности» Королевской марокканской армии.

В феврале администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин в интервью «Российской газете» назвал модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года «танком для бедных». Позднее в том же месяце военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 — «танк для нищих».

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