Танк «для нищих» показали «в деле»

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«Звезда» опубликовала «эксклюзивные» кадры работы танка Т-72Б3, в которых, по данным телеканала, показаны «не просто учения», а машина «в действии».

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«Как только экипаж занимает места в машине, в воздухе становится по-настоящему жарко. Оперативная загрузка боеприпасов кажется на первый взгляд легкой и непринужденной работой, но это сложный процесс, отработанный годами», — отмечает издание.

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал «танком для нищих». «Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"», — заявил он.

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