Названы виды спорта с наибольшим числом нарушивших правила WADA россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на сайте опубликовало список российских спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

В список вошел 41 тяжелоатлет, два представителя тхэквондо, два биатлониста, а также по одному борцу и гребцу на каноэ. Кроме того, WADA направило в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) дела 66 российских атлетов.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведении на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Санкции вызваны манипуляцией с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, наказание носит коллективный характер и имеет политическую подоплеку, «ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющую».

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