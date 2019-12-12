В Финляндии открылся российский завод по производству систем безопасности

Российский производитель систем пожарной безопасности из Санкт-Петербурга — компания «Аргус-Спектр» открыла завод в финском городе Савонлинна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Исполняющий обязанности торгового представителя РФ в Финляндии Сергей Синельников предполагает, что приход российского инвестора окажет значительное влияние на экономику региона — «будет создано несколько десятков рабочих мест, налажено взаимодействие с учебными заведениями региона, а также будут значительные налоговые поступления».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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