Стало известно о «борьбе за живучесть» крейсера «Адмирал Кузнецов»

Ситуация с пожаром на крейсере Адмирал Кузнецов достаточно серьезная — продолжается борьба за живучесть корабля. Об этом стало известно информированному источнику, передает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, отсек крейсера, где продолжается возгорание, планируется залить водой. Другой источник рассказал, что к тушению привлекли дополнительные силы, в том числе пожарный катер Северного флота.

Ранее сообщалось, что при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает. По информации ТАСС, во время пожара спасены восемь человек, судьба еще одного остается неизвестной. Среди пострадавших при возгорании на крейсере рабочих нет.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. По предварительным данным, возгорание случилось в ходе ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизельное топливо, огнем охвачен весь энергоотсек. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!