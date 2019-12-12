Россия продлила испытания «картонной» атомной подлодки

Испытания атомной подлодки (АПЛ) К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» продолжатся в 2020 году, передает РИА Новости заявление президента «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова. Ранее к данной субмарине было высказано множество претензий, в частности капитаном 3 ранга запаса Максимом Климовым, назвавшим подобные корабли «картонными» ввиду отсутствия у них противоторпедной защиты.

«Да, 2020 год, раньше не успеем. Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были получены в результате испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая», — сказал Рахманов.

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В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что сдача в 2019 году ВМФ России АПЛ К-561 «Казань» откладывается из-за необходимости доработки вспомогательных систем.

В настоящее время в рамках проекта 885 первая субмарина, К-560 «Северодвинск», находится в строю. Вторая, созданная в рамках модернизированного проекта 885М, К-561 «Казань», проходит испытания. Также строятся пять субмарин проекта 885М и подписан контракт еще на две такие АПЛ.

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