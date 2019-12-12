От ВГТРК и НТВ потребовали миллиарды рублей за сериалы

Кредиторы компании бизнесмена Владимира Гусинского подали иск к медиахолдингу ВГТРК и телеканалу НТВ, потребовав в сумме почти восемь миллиардов рублей за показ популярных телесериалов. Об этом «Ленте.ру» сообщил юрист Тимур Асхадуллин.

С ВГТРК требуют взыскать 657,6 миллиона рублей, а с НТВ — 112,82 миллиона долларов в рублях по курсу (7,1 миллиарда рублей по текущему курсу). Суд идет по делу о банкротстве «Форвард-Фильм», одной из компаний медиагруппы Гусинского.

Кредиторы настаивают на том, что права на сериалы «Тайны следствия» (14-16 сезоны), «Ментовские войны» (8-10 сезоны) и «Улицы разбитых фонарей» (14-15 сезоны) были переданы в нарушение сделок и недействительны. По данным истцов, платежи от НТВ и права на показы «вывели» на швейцарскую фирму Гусинского New Century Distribution GmbH.

По словам Асхадуллина, производитель указанных сериалов, «Форвард-Фильм», не получил оплаты от НТВ и остался без прав на показ проектов. Истцы требуют признать «Форвард-Фильм» владельцем и поставщиком сериалов.

В апреле медиахолдинг ВГТРК потребовал в Арбитражном суде запретить «Дому кино», одному из кабельных каналов «дочки» Первого канала, показывать телесериал «Тайны следствия», сообщало агентство РИА Новости. Стороны утверждали, что каждая получила права на сериал по договору с его производителем — компанией «Серебряный экран». Представитель ВГТРК при этом заверял, что у них имеются исключительные права на сериал.

«Серебряный экран» — одна из аффилированных с Владимиром Гусинским кинокомпаний, писал «Коммерсантъ». Среди них также «Новый русский сериал» (владеет в том числе товарными знаками «Тайны следствия», «Менты», «Улицы разбитых фонарей») и «Форвард фильм». В июне 2017 года компании инициировали «кольцевое банкротство» — схема, в которой компании объявляют о банкротстве друг друга на основе взаимных долгов по договорам о производстве сериалов.

Гусинский был одним из основателей НТВ, владел медиагруппой «Медиа-Мост», существовавшей в 1997-2001 годах. Ее преемником стал холдинг «Газпром-Медиа». Из медийных активов группы компаний у Гусинского остались только имевшие зарубежное юридическое лицо международный телеканал «НТВ-Интернешнл» (в настоящее время — RTVI) и новостной сайт ntv.ru (ныне Newsru.com).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!