Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей за то, что призывал застрелиться главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова. Об этом сообщает «Чемпионат».

Такое решение 13 декабря приняла комиссия РФС по этике, которая рассматривала инцидент, произошедший после матча ЦСКА и «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ). По словам председателя комитета Семена Андреева, наказание распространяется на деятельность Гинера и в клубе, и в РФС: он занимает должности председателя финансового комитета и является членом исполкома организации. «Условное наказание значит, что если за этот период будут нарушения, то запрет продлится на год», — заявил Андреев.

Андреев добавил, что высказывания функционера «вызвали резонанс в стране». «Его слова перехлестнули норму отношений между субъектами футбола, ведь Гинер и Егоров — субъекты футбола», — подчеркнул чиновник.

8 декабря Гинер назвал ситуацию с судейством в РПЛ беспределом и посоветовал Егорову уйти в отставку. «А лучше не уволиться, а застрелиться», — добавил он. Встреча ЦСКА и «Краснодара» завершилась со счетом 1:1.

За день до этого главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил судей матча ЦСКА с «Краснодаром». После финального свистка он подошел к бригаде под руководством Василия Казарцева и крикнул, что арбитры занимаются *** (ерундой). За это Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!